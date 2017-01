Paulo Campos, o ex-presidente do INEM, diz que foi saneado politicamente por se ter recusado a promover a irmã de Lalanda e Castro. Campos, uma das principais testemunhas no processo "O- negativo", diz que já entregou na Polícia Judiciária documentos que provam a sua acusação.

O ex-responsável do Instituto de Emergência Médica garante que Paulo Macedo o chamou ao gabinete e lhe deu dez dias para promover Helena Lalanda e Castro, que estava na admnistração regional de saúde e queria regressar ao INEM. Campos diz ainda que José Sócrates tentou mesmo que o INEM reintegrasse a irmã de Lalanda.

Paulo Campos foi o primeiro presidente do INEM a entrar através de um concurso público, a 24 de março e, segundo o próprio, desde aí começou a receber denúncias anónimas sobre as negociatas e ligações perigosas que havia entre as empresas de Paulo Lalanda de Castro e o Instituto Nacional de Emergência Médica.

Paulo Campos alega que recusou a ordem e acabou com um processo disciplinar que o afastou do INEM em fevereiro deste ano.