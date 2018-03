O presidente da Infraestruturas de Portugal (IP) esclareceu, esta quinta-feira, que a obra de reparação da Ponte 25 de Abril “não é urgente”. Mais: se houvesse perigo, a infraestrutura “estaria fechada”.

“Não é uma obra urgente nem emergente, apesar de ser prioritária para a IP".

Em conferência de imprensa na sede da empresa, em Almada, António Laranjo admitiu que a IP já sabia da existência de fissuras na Ponte 25 de Abril - que liga as duas margens do rio Tejo entre Almada e Lisboa - há dois anos, mas rejeitou perigo, alegando que, nessa situação, “a ponte estaria fechada”.

De acordo com o responsável, o concurso público internacional de reabilitação da estrutura deve ser lançado no dia 22 de março. As obras deverão arrancar no final deste ano, início do próximo.

A revista Visão noticiou hoje que o Governo recebeu no mês passado um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil que alerta para a necessidade de “medidas urgentes” de reparação da ponte, depois de “terem sido detetadas fissuras e parafusos soltos, numa zona estrutural da travessia.

A Ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, reagiu à polémica depois do Conselho de Ministros se hoje e foi interrogada sobre o facto de o LNEC ter entregado este relatório há um mês e o lançamento do concurso ter sido anunciado apenas na quarta-feira, já depois do fecho da edição da revista. A governante foi perentória: "é uma coincidência". Disse, também, que o Governo reagiu "em tempo adequado"

O PS repudiou o “alarme social” à volta da questão. O PSD quer ouvir técnicos e depois falar de responsabilidades políticas. O CDS e o Bloco de Esquerda querem ouvir o Governo sobre a urgência de obras na ponte e o PCP defendeu, simultaneamente, uma nova travessia do Tejo e a responsabilização da Lusoponte pelas referidas obras.