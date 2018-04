Um homem de 52 anos morreu esta sexta-feira em Paranhos, no Porto, depois de cair do telhado onde estaria a trabalhar, a 15 metros de altura, disse à agência Lusa, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O óbito foi declarado no local, informou o INEM.

O alerta para o acidente, que ocorreu na Rua Nove de Abril, foi dado às 14:13.

No local estiveram uma ambulância do INEM, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do hospital de São João, além de meios dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços e dos Sapadores do Porto.