O homem de 30 anos que deu entrada na quinta-feira à tarde no Centro Hospital S. João, no Porto, na sequência de rixa num café em Santo Tirso, morreu esta madrugada, confirmou à Lusa um colega de trabalho.

Hugo Almeida era desde há um ano funcionário do Restaurante Ferro Velho, em Santo Tirso, tendo o responsável recebido um telefonema de um familiar "durante a madrugada a confirmar a morte", acrescentou a fonte.

Segundo testemunhas no local do incidente, este "ocorreu junto ao café Oásis", tendo a vítima, Hugo Almeida, "sido atingido no pescoço com uma garrafa partida", acabando por ser transportado pelo Serviço de Intervenção Rápida do INEM ao Hospital São João onde chegou em "estado crítico".

O agressor, um homem com cerca de 50 anos, que iria ser presente hoje ao juiz no Tribunal de Santo Tirso tendo por base as agressões à vítima, acabou transferido para o Tribunal de Matosinhos após o óbito, uma vez que a acusação passou a ser de homicídio.