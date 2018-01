A TVI localizou no Brasil mais uma criança portuguesa que desapareceu do lar da Igreja Universal do Reino de Deus e foi levada ainda bebé de meses por um pastor da IURD para o estrangeiro.

Paulo Edir, assim batizado em homenagem ao bispo Edir Macedo, cresceu no Brasil a esconder-se das autoridades por ter documentos falsos.

Quando viu no Youtube a investigação da TVI "O Segredo dos Deuses" percebeu, depois de 24 anos à procura das suas raízes, que esta podia ser a sua verdadeira história.

A TVI falou com Paulo Edir, que se encontra no Rio de Janeiro.

"A polícia e as assistentes sociais iam buscar-me a casa. Estive vezes demais em lares", contou.

Paulo Edir esteve poucos dias no lar da IURD. Desapareceu de Camarate em 1994, ainda bebé de meses, pela mão de Marilene e do seu marido, o pastor Airton Brovini, e só foi adotada no Brasil, muitos anos depois, já com 18 anos.

Quando viu a investigação da TVI, percebeu que aquela também era a sua história. Foi um amigo que lhe enviou o link do Youtube com a reportagem.

A mãe brasileira, Marilene, sempre lhe disse que tinha sido adotado no lar da IURD em Portugal, mas nunca compreendeu porque é que tinha documentos falsos, porque é nunca viajou para fora do Brasil (e mesmo no Brasil viajava sempre de carro) e porque é que a policia brasileira ia buscá-lo a casa e o colocava em lares de crianças em risco.

Ao ver a reportagem da TVI percebeu toda a verdade, uma verdade que vamos contar em pormenor esta sexta-feira no Jornal das 8, da TVI.