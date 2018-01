Centenas de pessoas em Lisboa, Porto, Coimbra, Beja e Faro aderiram à vigília silenciosa contra as adoções ilegais da IURD.

O Movimento Verdade - #Não Adoto Este Silêncio organizou este sábado uma "vigília silenciosa", com o objetivo de "quebrar a impunidade da IURD e das instituições", no seguimento das reportagens da TVI sobre as adoções ilegais.

Os participantes salientaram que a petição para levar as adoções ilegais da IURD a discussão na Assembleia da República já ultrapassou as 4.000 assinaturas obrigatórias.

Pode ainda assinar esta petição online AQUI.

Lisboa

Em Lisboa, mais de duas centenas de pessoas juntaram-se em frente à Assembleia da República para exigir a criação de “uma comissão parlamentar de inquérito, isenta” sobre os casos de adoções ilegais envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).

Ana Piedade, do Movimento da Verdade, que organizou a vigília, referiu que este movimento recolheu até ao início da manhã de hoje 3.000 assinaturas “online”. Pretende “a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, isenta, para investigar estas adoções a fundo”.

Ana Piedade afirmou que há inquéritos internos a decorrer na Segurança Social e na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas o que exigem “é uma comissão independente, com especialistas, uma equipa multidisciplinar, que analise estas situações e apure responsabilidades”.

O advogado Garcia Pereira, que participou na vigília, nesta questão das adoções ilegais que envolveram elementos da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), “o Estado falhou em toda a linha”, e defendeu que “a verdade não prescreve”.

O causídico, em declarações à agência Lusa, manifestou dúvidas se os crimes prescreveram.