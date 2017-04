O Governo acaba de anunciar que a redução de alunos por turma avança mesmo no próximo ano letivo, que arrancará em setembro. Estarão abrangidos os início de todos os ciclos dos ensinos básicos e secundário, ou seja, 5º. 7º e 10º anos, de perto de mil escolas.

O ministro da Educação já tinha deixado no ar a promessa, em novembro do ano passado, de diminuir o tamanho das turmas, chegando agora a confirmação de que a medida é mesmo para aplicar.

No ano letivo 2017/2018 inicia-se já o processo de redução do número de alunos por turma, como medida importante no conjunto das políticas de promoção do sucesso escolar e como potenciadora da melhoria das aprendizagens."