A Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANCP) alertou, esta segunda-feira, para alguns cuidados a ter para enfrentar a vaga de frio que vai trazer temperaturas ainda mais baixas até ao fim da semana. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma descida da temperatura em todo o território durante os próximos três dias.

Os valores das temperaturas mínimas deverão variar entre os zero e os quatro graus centígrados na generalidade do território continental (regiões do sul e do litoral norte e centro) e serão significativamente mais baixos no interior norte e centro, onde a temperatura mínima poderá descer até aos quatro graus negativos, levando à formação de gelo ou geada.

A ANPC pede especiais cuidados com os dispositivos de aquecimento, nomeadamente braseiras e lareiras, que podem provocar intoxicações por inalação de gases, devido à inadequada ventilação nas habitações, e incêndios, resultantes da má utilização ou de avarias em circuitos elétricos.

A Proteção Civil apela, assim, à população para que adote as seguintes medidas: