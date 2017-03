A Proteção Civil emitiu um alerta à população devido ao agravamento das condições meteorológicas. De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a chuva regressa sexta-feira a Portugal continental e mantém-se pelo menos até domingo, prevendo-se também uma descida das temperaturas entre 3 e 7 graus Celsius.

Segundo o comunicado divulgado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), o período em que se prevê o maior agravamento decorre a "partir da próxima madrugada (6.ª feira, 3 de março) e até final do dia de sábado (4 de março)".

Em relação aos fenómenos expectáveis destaca-se "a chuva pontualmente intensa, em especial nas regiões Norte e Centro" durante a manhã de sexta-feira, "passando a regime de aguaceiros que podem ser de granizo acompanhados de trovoada e que se prolongam para o dia de sábado". Há ainda previsão de queda de neve, devido à descida das temperaturas, vento moderado a forte - com rajadas que podem chegar aos 80 Km/h no litoral - e, ainda, agitação marítima.

Perante as condições adversas, a Proteção Civil considera que a população deve estar atenta ao "piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo; à possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem e, também, à possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis".

Mas não só. Também podem ocorrer "inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem; danos em estruturas montadas ou suspensas; dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, nomeadamente as verificadas em períodos de preia-mar, podendo causar inundações nos locais historicamente mais vulneráveis; possibilidade de queda de ramos ou árvores em virtude de vento mais forte; possíveis acidentes na orla costeira; fenómenos geomorfológicos causados por instabilização de vertentes associados à saturação dos solos, pela perda da sua consistência".

Por isso mesmo, a ANPC apela à população que tenha "comportamentos adequados" perante as previsões. Como, por exemplo, "adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade; colocar correntes de neve nas viaturas, sempre que se circular nas áreas atingidas pela queda de neve; não atravessar zonas inundadas; ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte; ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis e não praticar atividades relacionadas com o mar".