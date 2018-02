A Montanha do Pico, nos Açores, viu, este domingo, o maior nevão da época, numa altura em que todo o arquipélogo está sob aviso laranja e amarelo. Há chuva e vento, mas há também neve.

A Montanha do Pico voltou a cobrir-se de neve como há muito não se via e levou várias centenas de pessoas à Casa da Montanha. Ainda assim, apenas poucas pessoas conseguiram subir ao Pico. Algumas deixaram as imagens nas redes sociais.

No Pico, há quem arrisque mesmo a dizer que não há memória de um nevão assim, com neve a partir dos 800 metros da escalada, como disse à TVI24 Renato Goulart, guia de montanha.