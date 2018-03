As aulas foram retomadas nesta manhã nas escolas de Montalegre depois da queda de neve que, na segunda-feira, deixou cerca de 700 alunos em casa por precaução, segundo a Proteção Civil.

Em menos de uma semana este foi o segundo nevão que caiu em Montalegre e que afetou as atividades letivas. Na quarta-feira os estudantes também ficaram sem aulas.

O concelho está preparado para enfrentar a neve e dispõe de vários de veículos, dos bombeiros, câmara e particulares preparados para limpar as estradas e espalhar sal.

EN321 encerrada entre Cinfães e Castro Daire

A Estrada Nacional (EN) 321 encontra-se hoje cortada entre Cinfães e Castro Daire, devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

A mesma fonte indicou, pouco depois das 09:00, que a estrada está interditada desde as 07:30, não havendo, para já, informação de escolas encerradas na região.

Como alternativa, a GNR está a sugerir a EN222 Resende/Cinfães ou a EN225 Castro Daire/Alvarenga/Nespereira/Cinfães.

Previsões para hoje

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje no continente céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente a nebulosidade a partir do início da tarde, aguaceiros, diminuindo de frequência a partir da manhã.

Está também prevista queda de neve acima de 800/1000 metros na região Centro, sendo acima de 600/800 metros na região Norte e condições favoráveis à ocorrência de trovoada nas regiões Norte e Centro até ao início da tarde.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante oeste, sendo moderado a forte no litoral oeste até ao início da manhã e soprando forte, com rajadas até 80 quilómetros por hora, nas terras altas e pequena descida da temperatura mínima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre 1 grau (na Guarda) e os 9 (em Lisboa) e as máximas entre os 6 graus Celsius (na Guarda) e os 15 (em Faro, Lisboa e Santarém).

Agitação marítima

Catorze barras do continente estão, nesta terça-feira, fechadas a toda a navegação e outras cinco estão condicionadas devido à agitação marítima forte, de acordo com a Marinha Portuguesa.

As barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, São Martinho do Porto, Ericeira, Alvor, Albufeira, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António estão fechadas à navegação.

Já as barras de Aveiro e da Figueira da Foz estão fechadas a embarcações de calado superior a 35 metros e a de Viana do Castelo a embarcações com 30 metros.

A Marinha indica ainda que as barras de Sesimbra e Setúbal estão fechadas a embarcações com calado inferior a 11 metros.

O IPMA prevê para hoje na costa ocidental ondas de oeste/noroeste com 3 a 4 metros, passando a ondas de noroeste com 2 a 3 metros a partir da tarde.

Na costa sul prevê-se ondas de sudoeste com 1,5 a 2,5 metros diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 m.