A Autoridade Marítima confirmou esta terça-feira que dois portos na ilha das Flores, nos Açores, os do Corvo e das Poças se mantêm encerrados à navegação, tendo entretanto reaberto o porto da Calheta, na ilha de São Jorge.

Em face da melhoria das condições meteorológicas, nomeadamente do estado do mar, foi determinado o cancelamento da interdição da prática da navegação no porto da Calheta, que tinha sido encerrado na segunda-feira", referiu o capitão do porto da Horta, na ilha do Faial.

Rafael da Silva adiantou que, devido à agitação marítima, os portos do Corvo e das Poças continuam fechados a toda a navegação.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo as duas ilhas do grupo ocidental do arquipélago dos Açores, Flores e Corvo, devido à previsão de chuva.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo - o menos grave de uma escala de três - vigora entre as 19:00 desta terça-feira e as 05:00 de quarta-feira (mais uma hora em Lisboa).

A Delegação Regional dos Açores do IPMA informa que “a aproximação e passagem de uma superfície frontal fria deverá provocar um agravamento do estado do tempo” nas ilhas das Flores e do Corvo.