As autoridades suspenderam este sábado as buscas para encontrar uma mulher de 40 anos que caiu ao mar de uma embarcação de recreio, ao largo do Porto, disse à Lusa o capitão do Porto do Douro e Leixões.

Contactado pela agência Lusa, o capitão do Porto do Douro e Leixões, Rodrigues Campos, indicou que as buscas para encontrar a mulher, desaparecida desde as 00:00 de hoje, não tiveram sucesso e serão retomadas no domingo de manhã.

Confirma-se que terá ocorrido um golpe de mar que surpreendeu os dois ocupantes da embarcação e a mulher caiu à água", disse a mesma fonte, recordando que o outro tripulante recebeu tratamento hospitalar e já teve alta.

O homem não conseguiu recolher a mulher - inicialmente descrita pelas autoridades como tendo 30 anos - que caiu à água, e a embarcação acabou por ser arrastada para uma zona rochosa da praia do Castelo do Queijo.

As buscas para encontrar a vítima estão a decorrer desde a altura em que o alerta foi recebido, com meios em terra, no mar e no ar, e interrompidas quando caiu a noite, devido à falta de visibilidade.

De acordo com a mesma fonte, os meios usados hoje - em terra e no mar - vão voltar a participar nas buscas no domingo, nomeadamente, da Polícia Marítima, dos Sapadores do Porto e elementos do serviço de Proteção Civil de Câmara Matosinhos.

No mar, estará uma embarcação semirrígida da estação salva-vidas de Leixões, uma mota de água da Polícia Marítima e uma corveta da Marinha.

A Força Aérea participará nas operações com um helicóptero.