O novo Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Belém, encerra esta segunda-feira para instalar novas exposições e reabre a 21 de março, com entradas pagas, disse à agência Lusa fonte da Fundação EDP.

Contactado pela agência Lusa na última semana, o administrador executivo e diretor-geral da Fundação EDP, Miguel Coutinho, explicou que o encerramento do novo edifício servirá para "proceder à instalação das novas exposições que vão decorrer em todas as salas, e fazer algumas pequenas reparações, que já estavam previstas".

A 21 de março, segundo o responsável, as entradas passarão a custar nove euros para a visita aos espaços museológicos da Central Tejo – que continua aberta – e do novo edifício do MAAT, ou cinco euros, caso o visitante queira entrar apenas nos espaços expositivos de um deles.

Também será criado um cartão anual de membro do MAAT, com um custo de vinte euros, com entrada livre - com um acompanhante - para todas as exposições.

Situado na margem do rio Tejo, em Belém, o novo museu da Fundação EDP inaugurou a 05 de outubro do ano passado, numa primeira fase de abertura do edifício projetado pelo ateliê AL_A, da arquiteta Amanda Levete.

A reabertura está prevista para 21 de março com uma exposição sobre o tema "Utopia/Distopia", com obras de arquitetos e artistas plásticos portugueses e estrangeiros.

Na sala oval do novo edifício, no dia 22 de março, será inaugurada uma 'instalação/performance' do artista mexicano Hector Zamora, intitulada "Ordem e Progresso".