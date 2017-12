O Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, e o Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, são as instituições portuguesas incluídas na lista dos 40 finalistas, candidatos ao Prémio Museu Europeu do Ano 2018, anunciada esta segunda-feira pelo Fórum Europeu dos Museus.

Criado pelo Conselho da Europa, o Fórum Europeu dos Museus atribuiu o Prémio Museu Europeu do Ano (European Museum of the Year Award, EMYA, na sigla original) desde 1977, ano da sua fundação.

O Prémio Museu Europeu do Ano 2017 foi atribuído, em maio passado, ao Museu de Etnografia de Genebra, na Suíça, e o Museu de Leiria venceu o Prémio The Silletto, outro dos galardões do conjunto atribuído anualmente pelo EMF.

Na área da museologia, o Prémio Museu Europeu do Ano é o principal e o mais antigo dos galardões atribuídos pelo EMF e também o mais prestigiado na Europa, criado para reconhecer a excelência no setor museológico europeia e promover processos inovadores.