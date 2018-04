A PSP anunciou hoje a detenção de uma mulher de 44 anos por agressão com uma faca, no interior de uma residência no Barreiro, distrito de Setúbal, com a vítima a necessitar de tratamento hospitalar.

Após informação de agressões com arma branca, uma patrulha da PSP deslocou-se ao local. Os agentes verificaram que a vítima apresentava ferimentos, pelo que de imediato solicitaram assistência médica, necessitando de internamento hospitalar”, refere a PSP em comunicado.

O caso ocorreu na madrugada de hoje no Barreiro e a faca utilizada pela agressora foi apreendida pela PSP.

A suspeita foi detida e vai ser presente a tribunal para a aplicação de eventuais medidas de coação.