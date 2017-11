O caso da mulher morta na madrugada desta quarta-feira em Lisboa, durante uma perseguição policial, levanta de novo questões sobre o uso de armas por parte de agentes policiais em situações de perseguição a suspeitos. Quando e como deve um polícia usar a arma de serviço?

Jorge Resende, do Sindicato Nacional de Oficiais da PSP, lembrou, esta quarta-feira, no programa SOS24, na TVI, que a questão está enquadrada legalmente.

O protocolo diz, em termos de atuação policial, que essa atuação policial se rege pela lei. Neste caso, o uso de armas de fogo rege-se pelo dec. lei 457/99, que define, no artigo 3, tanto no número 1 como no número 2, claramente uma coisa: o uso de arma de fogo e o uso de arma de fogo contra pessoas só é permitido para repelir agressão atual e ilícita.”