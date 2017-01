Uma mulher de 36 anos, do concelho de Montemor-o-Velho, está desaparecida desde quinta-feira, sem que existam linhas de investigação quanto ao seu paradeiro, disse à agência Lusa fonte do Comando da GNR de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, a mulher vive com a mãe em Alfarelos, naquele concelho do distrito de Coimbra, e sofre de problemas psíquicos.

Segundo a família, já chegou a desaparecer noutras ocasiões, mas nunca por tanto tempo", acrescentou.

Apesar de ter desaparecido na quinta-feira, a GNR apenas foi alertada na sexta-feira, tendo de seguida procedido a buscas através de militares do Destacamento de Montemor-o-Velho e do posto de Soure.

A mesma fonte da GNR referiu ainda que houve buscas com cães na zona da Carapinheira, também no concelho de Montemor-o-Velho, depois de uma ligação a partir do seu telemóvel ter sido detetada por uma antena.