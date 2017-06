Um homem de 68 anos morreu esta terça-feira, numa zona não vigiada da praia da Amorosa, freguesia de Chafé, em Viana do Castelo, disse disse à Lusa o capitão do porto local, Raul Risso.

De acordo com o capitão do Porto e comandante da Polícia Marítima de Viana do Castelo "o homem, acompanhado da mulher foi à água e sentiu-se mal".

"Foi resgatado por dois mergulhadores que se encontravam na zona, auxiliados pelos nadadores-salvadores da praia vigiada, situada nas imediações".

De acordo com Raul Risso, o sexagenário foi submetido a várias manobras de suporte imediato de vida na ambulância do INEM deslocada para o local e onde acabaria por ser declarado o óbito.

O responsável adiantou que após autorização do Ministério Público, o corpo foi conduzido ao Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo para autópsia.