Um jovem foi este domingo encontrado morto no Rio Arade, em Portimão, após duas horas de buscas. De acordo com o relato do capitão do Porto de Portimão, Santos Arrabaça, à agência Lusa, as autoridades receberam o alerta de uma testemunha que disse ter visto o rapaz cair ao rio, pelas 07:06.

Iniciaram-se então as buscas por terra e por mar, tendo o capitão do Porto contatado depois os bombeiros de Portimão, que enviaram para a zona uma equipa de mergulho.

As buscas subaquáticas decorreram com a maré vazia e pelas 9:00 o corpo foi encontrado na zona ribeirinha de Portimão.

O capitão Santos Arrabaça contou que o óbito foi declarado pelo delegado de saúde e que a Polícia Judiciária está no local a realizar uma investigação.

As autoridades aguardam ainda que o Ministério Público autorize o transporte do corpo para o Instituto de Medicina Legal de Portimão.

Para esta operação foram enviados elementos da Polícia Marítima, da PSP, dos Bombeiros de Portimão, uma equipa de mergulho, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Portimão, o delegado de saúde e a Polícia Judiciária.