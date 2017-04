Um jovem de 18 anos, que conduzia uma motorizada, morreu esta sexta-feira na Maceira, concelho de Leiria, atropelado por um veículo pesado, após ter sido projetado num embate com um veículo ligeiro, informou a GNR.

A colisão entre a motorizada e um veículo ligeiro levou à projeção do jovem de 18 anos, que acabou por ser "atropelado por um veículo pesado, que seguia no sentido contrário", informou fonte do Destacamento de Trânsito da GNR de Leiria.

O alerta do acidente foi dado às 08:30.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro, além da vítima mortal, houve ainda uma pessoa que foi assistida no local, não se registando quaisquer feridos.

No local, estiveram cinco veículos e 15 operacionais dos Bombeiros de Maceira e Batalha, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR.