Um homem de 55 anos morreu, este sábado, num acidente com um trator agrícola, quando trabalhava na sua propriedade, no concelho de Gavião, distrito de Portalegre, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

A fonte da GNR explicou que o acidente ocorrido em Moinho do Torrão, freguesia da Margem, resultou do despiste do trator, que capotou, tendo a vítima ficado debaixo do veículo.

Segundo a mesma fonte, o óbito foi declarado no local, tendo o corpo do homem sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do Hospital de Portalegre.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o alerta foi dado às 19:01.

Foram mobilizados para o local, segundo o CDOS, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Gavião, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do hospital de Abrantes, e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Ponte de Sor, além da GNR.