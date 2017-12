Um homem de 43 anos morreu hoje, em Coimbra, após ter sofrido um acidente de trabalho numa fábrica de transformação de bagaço de azeitona, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros.

O trabalhador caiu num silo da unidade fabril, em Alcarraques, nos arredores da cidade, e "foi aspirado" juntamente com o bagaço, debaixo de mais de um metro de altura desta matéria-prima, disse uma fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra (BSC).

O alerta para o acidente de trabalho foi dado cerca das 13:15 e a intervenção para resgate do corpo consistiu "num trabalho de braços" que demorou cerca de uma hora e meia, acrescentou.

No local, além de nove operacionais dos BSC, estiveram uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e representantes das autoridades, com um total de seis viaturas, indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.