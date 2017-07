Um homem morreu esta quarta-feira na sequência de um acidente com um camião, no concelho de Mortágua, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

De acordo com a fonte, o acidente com o camião, que transportava materiais de construção civil, ocorreu às 08:16, na Estrada Nacional (EN) 1250, entre Marmeleira e Galhardo.

O homem conduzia o camião de casa para a empresa, quando detetou uma avaria, que o levou a encostar. Ao encostar, a báscula levantou e ele ficou por baixo", descreveu.

"A estrada encontra-se cortada nos dois sentidos", informou ainda.