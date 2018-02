Um homem de 66 anos morreu este domingo, em Canedo de Basto, lugar de Seixo, Celorico de Basto, atingido pelo disparo de uma arma de fogo enquanto caçava.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga indicou à Lusa que a vítima integrava um grupo de caçadores quando, cerca das 07:30, foi atingida mortalmente pelo disparo de uma arma.

No local estiveram os bombeiros de Celorico de Basto, uma Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e elementos do Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana (GNR).