Um homem de 21 anos morreu na noite de sábado, ao "cair do telhado" da "garagem do Metropolitano, em Sete Rios", segundo confirmou a TVI24 junto de fonte da PSP.

O alerta foi dado cerca das 21:00.

O indivíduo poderia estar a pintar grafittis no local, "sem autorização", uma infomação ainda não confirmda pelas autoridades, e estava acompanhado por um amigo.

A queda, de uma altura "de uns seis a sete metros" foi fatal. Foi assistido pelos serviços de emergência médica do INEM, que confirmaram a morte no local.

Na garagem do Metro, em Sete Rios, estão elementos do INEM e da PSP, decorrendo ao final de sábado a operação de remoção do corpo.