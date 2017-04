Um homem de 56 anos de idade morreu, este sábado, vítima de um despiste de motociclo numa rua da freguesia de Lufrei, em Amarante, distrito do Porto, disse à Lusa fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) do Porto.

O alerta do despiste de motociclo foi dado pelas 08:00 de manhã de hoje e o óbito foi declarado no local do acidente, na Rua da Lama, em Lufrei, pelas 09:00, disse fonte do CDOS do Porto.

Fonte dos Bombeiros de Amarante também confirmou o óbito.

No local estiveram elementos dos Bombeiros de Amarante, vários meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e elementos da GNR, adiantou a mesma fonte do CDOS.