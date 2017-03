Um cidadão sueco, praticante de bodyboard, de 52 anos, morreu hoje a sul da praia da Foz do Lizandro, na Ericeira, concelho de Mafra, divulgou a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado.

De acordo com a AMN, o homem estava a praticar bodyboard com familiares e amigos, a sul da praia da Foz do Lizandro, e “terá sido empurrado para a base da arriba, onde acabou por ficar inanimado nas rochas”.

O alerta foi dado pelas 13:55, mas “tendo em conta que o local onde a vítima se encontrava era de acesso difícil”, o homem só foi resgatado pelas 15:15, tendo sido “declarado o óbito no local, após manobras de reanimação”.

Na operação estiveram envolvidos elementos e meios dos Bombeiros Voluntários da Ericeira e de Mafra, da Polícia Marítima de Cascais, do INEM e da Força Aérea.

A AMN “lamenta o desaparecimento de mais uma vida humana junto à orla costeira, alertando para os cuidados que devem existir sempre nestas situações, e apresenta as sentidas condolências à família do falecido”.