Uma mulher de 28 anos ficou quarta-feira ferida com gravidade após ter sido baleada na zona do pescoço quando caminhava perto da localidade de Leirós, no concelho de Vila Real, disse uma fonte dos bombeiros. A vítima acabou por morrer no hospital, não tendo resistido aos ferimentos.



O comandante dos bombeiros da Cruz Verde, Miguel Fonseca, disse à agência Lusa que a vítima foi transportada para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro em “estado muito grave” e com “prognóstico reservado”. A mulher foi encaminhada para uma cirurgia de urgência.

Miguel Fonseca explicou que a vítima estaria a caminhar com uma amiga na Estrada Nacional 15 (EN15), entre as localidades de Leirós e Sanguinhedo, quando foi “atingida por uma arma de fogo”.

O alerta foi dado cerca das 22:00 por um popular.

Para o local foram mobilizados os bombeiros, militares da GNR e elementos da Polícia Judiciária, que estão a investigar o caso.

A agência Lusa tentou obter informação junto da GNR, o que não foi possível até ao momento.