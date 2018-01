Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas num despiste ocorrido ao início da manhã em Pegões, no concelho de Montijo, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Segundo a fonte, tratou-se de um despiste de uma carrinha de nove lugares, na zona de Foros do Trapo (Pegões), pelas 07:54.

Questionado pela Lusa, o CDOS de Setúbal disse desconhecer o estado de gravidade dos sete feridos.

No local estiveram 24 homens e 10 viaturas dos bombeiros do Canha, Pinhal Novo, Montijo, Águas de Moura e Vendas Novas, além da GNR e da Viatura de Emergência Médica (VMER) do Barreiro.