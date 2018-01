O Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Almada resgatou no domingo dois cães abandonados, desde o dia 29 de dezembro de 2017, no quintal de um apartamento no Monte da Caparica, anunciou a corporação.

Segundo um comunicado da GNR, os dois cães terão sido abandonados, supostamente, quando o arrendatário deixou o imóvel por ter terminado o contrato de arrendamento, abandonando os animais sem água e comida.

Depois de recolhidos, os dois cães receberam tratamento veterinário no Canil Municipal de Almada.