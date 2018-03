Duas pessoas saltaram do primeiro andar de um prédio com medo do incêndio que deflagrou na tarde de domingo na Avenida da Liberdade, em Monte Abraão, Queluz, concelho de Sintra. Ficaram feridas com gravidade e foram transportadas para o Hospital de Santa Maria em Lisboa, segundo apurou a TVI24.

Um morador no local confirmou à reportagem da TVI24 que "uma senhora e depois um outro senhor saltaram pela janela do primeiro andar abaixo".

Posteriormente, o comandante dos Voluntários de Queluz, Hugo Neves, confirmou à reportagem da TVI que três outras pessoas ficaram ligeiramente feridas, sendo assistidas no local e encaminhadas depois para o Hospital Amadora-Sintra e Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Ao que a reportagem da TVI24 apurou no local, o incêndio terá derivado de uma fuga de gás provocada por um furo feito por moradores para colocar um corrimão no prédio.

O acidente aconteceu cerca das 17:00, tendo sido deslocados para o local 11 viaturas e 25 operacionais, de entre as corporações de bombeiros, INEM e PSP.

Os bombeiros conseguriam rapidamente extinguir o foco de incêndio e após a reavaliação do prédio, os moradores puderam voltar a casa.