Um homem de 33 anos encontra-se em estado muito grave depois de ter sido atingido pela queda de uma árvore, num acidente de trabalho que ocorreu no parque eólico da Anhões, em Monção.

Segundo fonte do Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente ocorreu cerca das 10:15 quando o homem, funcionário da empresa Merufe Obra, "se encontrava a trabalhar numa obra da Rede Elétrica Nacional (REN)”.

A mesma fonte adiantou que o homem “sofreu múltiplas fraturas e foi transportado no helicóptero do INEM para o hospital de Viana do Castelo”.

Ao local compareceram uma viatura de bombeiros voluntários de Monção, com dois homens, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Melgaço e o meio aéreo do INEM.