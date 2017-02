Algumas ossadas desapareceram do Cemitério da Moita em janeiro e o município assumiu esta segunda-feira que se tratou de um erro e que está a decorrer um processo de averiguações para apurar as causas do incidente.

Inácio Francisco contou, em declarações à Lusa, que, numa deslocação ao cemitério da Moita, não conseguiu encontrar os restos mortais do seu pai.

Fui ao cemitério da Moita para um funeral e, como é normal, desloquei-me para visitar o espaço onde estavam as ossadas do meu pai há cerca de um ano. Ainda andei para a frente e para trás, porque podia ter-me enganado, mas não estava lá nada", disse.

Contactado pela Lusa, o município (distrito de Setúbal) confirmou que no final do mês de janeiro foi detetada, pelo titular de uma urna, a ausência da mesma num ossário do Cemitério Pinhal do Forno.

De imediato, a Câmara Municipal da Moita confirmou o facto e desencadeou um processo de averiguações. Está em curso um inquérito aos serviços responsáveis e foi, entretanto, efetuada uma verificação da totalidade dos ossários dos cemitérios municipais", refere a autarquia numa resposta por escrito.

Inácio Francisco referiu que, na altura, procurou junto dos responsáveis obter uma explicação para o que ocorreu, mas ninguém lhe justificou a situação.

"Nós pagamos para ter os restos mortais no local. Ninguém me soube dizer nada sobre o que ocorreu e o meu advogado já avançou com uma queixa no Ministério Público. Já falei com uma outra pessoa a quem aconteceu a mesma situação e não sei se não existem mais casos", afirmou.

A autarquia liderada por Rui Garcia (CDU) explicou que no final de 2016 decorreu uma ação indevida dos serviços.

"Os factos até agora apurados revelam que ocorreu, no final do ano passado, uma ação indevida dos serviços municipais que procederam à remoção de quatro ossários que estavam devidamente ocupados", esclareceu.

A autarquia indicou que está a procurar apurar as causas da ocorrência e apresentou desculpas: "Perante este erro, além do apuramento completo das suas causas e circunstâncias, que está a decorrer, a Câmara Municipal lamenta o sucedido e apresenta as necessárias desculpas aos afetados e informa que irá proceder à reposição da situação original”.