Um parque infantil na Baixa da Banheira, concelho da Moita, ardeu na noite de sábado, com o presidente da junta de freguesia local a afirmar que se tratou de um "ataque preparado" com recurso a combustível.

O autarca considerou que o ato, que originou a destruição da zona de brinquedos das crianças, causou prejuízos avultados, na ordem das "dezenas de milhar de euros".

Nuno Cavaco referiu que os bombeiros e a PSP estiveram no local e apelou às pessoas que estejam atentas e informem as autoridades.

Apelo mais uma vez a que estejam atentos e que colaborem com as autoridades. Se tiverem conhecimento de algum facto, contactem a PSP ou a Junta de Freguesia. Os motivos que levam a uma barbaridade destas não são conhecidos e as mais prejudicadas são as crianças", concluiu.