O Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, vai acolher em março, pela primeira vez, uma edição da ModaLisboa, durante a qual serão apresentadas coleções para o outono/inverno 2017/18.

“'Boundless' ['Ilimitado', em português] é o tema da próxima edição da ModaLisboa, a 48.ª, que decorrerá nos dias 9, 10, 11 e 12 de março.

Em comunicado, a organização sustenta que o tema da próxima edição, “Boundless”, “surge como um desafio para a forma de olhar para a Moda em Portugal e no mundo”.

A Moda como algo que é infinito e interativo, que exige a intervenção de vários atores, e continua a sua ação muito para além da apresentação das coleções e dos desfiles. Uma indústria poderosa que se alimenta de criatividade e movimenta milhões de euros em todo o mundo”, refere a organização no comunicado.

Desde a primeira edição, em abril de 1991, no Teatro São Luiz, a ModaLisboa tem percorrido vários espaços da cidade, tendo-se fixado no Pátio da Galé, entre as 36.ª e a 47.ª edições.

Com a próxima edição, a iniciativa volta a realizar-se em espaços diferentes. Em março irá decorrer no CCB e, em outubro, anuncia a organização, a 49.ª edição deverá ocorrer no renovado Pavilhão Carlos Lopes, no parque Eduardo VII.