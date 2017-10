O Portugal Fashion desfila este sábado nas passareles de Lisboa antes de acontecer no Porto, d 19 a 21, o seu palco principal. O arranque aconteceu com os Storytailors ao início da tarde, mas muitos se seguirão no Armazém 16, pela noite dentro.

Esta é a 41.º edição e os destaques vão para as coleções Primavera-Verão 2018. Aqui pode assistir aos desfiles em direto e encontrar essa mesma experiência em 360 graus para cada um dos criadores que se apresenta abaixo.

Entrevistas, bastidores e tudo o que vai acontecer, pode seguir também a TVI e a TVI, que se associam ao Portugal Fashion. E nas nossas redes sociais poderá também ter acesso a conteúdo exclusivo.

DESFILES EM DIRETO

DESFILE DOS STORYTAILORS 360 GRAUS - 15:51 horas

DESFILE DE PEDRO PEDRO 360 GRAUS- 18:00 horas





DESFILE TM COLLECTION 360 GRAUS - 19:00 horas





DESFILE CARLOS GIL 360 GRAUS- 20:00 horas





DESFILE LUIS ONOFRE 360 GRAUS - 21:30 horas





DESFILE ALVES/GONÇALVES 360 GRAUS - 22:30 horas