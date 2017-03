Um bebé de 18 meses ficou em estado "muito grave" na sequência de uma queda de um 3.º andar de um prémio em Mirandela, indicou, à TVI24, fonte dos Bombeiros de Mirandela.

O menino foi assistido por uma equipa dos bombeiros e do INEM no local, transferido para o Hospital de Bragança e, de seguida, levado para o Hospital S. João, no Porto.

O CDOS de Bragança recebeu o alerta para o acidente, esta quinta-feira, por volta das 16:00. A criança estava em casa com a mãe e terá caído de uma janela com uma altura de cerca de nove metros do apartamento situado na rua Alexandre Herculano.

Ao acidente acorreram os bombeiros de Mirandela com uma ambulância, mais uma ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) e a PSP.