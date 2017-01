Um homem morreu após um acidente de viação ocorrido hoje no IC5, junto a Duas Igrejas, no concelho de Miranda do Douro, distrito de Bragança", disse à Lusa fonte dos bombeiros de Miranda do Douro.

Trata-se de um despiste de uma viatura ligeira. O condutor, ao sair do veículo, caiu e acabou por ser colhido por outro carro. Devido a gravidade dos ferimentos não foi possível reconhecer de imediato a vítima mortal", avançou o comandante dos bombeiros de Miranda do Douro, Luís Martins.

Contudo, as equipas de socorros apontam que vitima mortal deve ser um homem de cerca de 60 anos.

O alerta foi dado cerca das 07:00 e para o local foi enviada uma equipa de dois bombeiros apoiados por uma ambulância de socorro.

A GNR de Miranda do Douro tomou conta da ocorrência.