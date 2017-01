Os dois indivíduos, de nacionalidade não revelada, estão ambos em prisão preventiva.

A Procuradoria-Geral Distrital do Porto refere numa nota de imprensa que foram acusados de tráfico de droga, devido aos factos ocorridos entre 13 e 15 de junho de 2016.

No dia 13, um dos arguidos viajou de avião de São Paulo, no Brasil, para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Transportava no organismo 1000,663 gramas de cocaína, acondicionada em 100 cápsulas que engoliu antes do voo.

De acordo com a acusação do Ministério Público, dois dias depois, o outro arguido viajou de Londres para Portugal, também para o aeroporto do Porto, para se encontrar com o primeiro e receber a droga.

Os dois suspeitos de tráfico foram detidos, estão em prisão preventiva, aguardando julgamento.