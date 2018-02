Uma agência do banco Millenium no Amial, no Porto, foi assaltada esta sexta-feira por um homem que atuou sozinho e ameaçou um funcionário, "supostamente com uma arma de fogo".

Terá acontecido cerca das 15:15. O indivíduo agiu sozinho, disfarçado com óculos e peruca. Ameaçou um funcionário, que obrigou a dar-lhe o dinheiro", contou à TVI24, fonte da PSP do Porto.

De acordo com o que a TVI24 apurou, é a terceira vez que a agência do Amial é assaltada.

Sabemos que o homem saiu apeado da agência, de forma calma, mas desconhecemos se tinha algum compadrio, alguém à espera para fugir", acrescentou a fonte policial ouvida pela TVI24, referindo que o funcionário que lidou com o assalto "se encontrava naturalmente bastante nervoso".

O assaltante continua a monte e está ainda por apurar o valor total roubado na agência bancária.

O caso passou para a alçada de investigação da Polícia Judiciária.