O comandante das Forças Terrestres, o general Faria Menezes, garante ter dado ordens para a paragem dos exercícios da instrução dos Comandos no domingo, após a morte do militar Hugo Abreu. Segundo o jornal Público, que cita fonte ligada à investigação, Faria Menezes não queria que a instrução da chamada "Prova Zero" continuasse na manhã de segunda-feira, 5 de setembro, mas a ordem não foi cumprida.

De acordo com o mesmo jornal, a informação consta numa carta recentemente entregue às autoridades e se se confirmar, os militares responsáveis pela continuação da instrução incorrem num crime de insubordinação por desobediência previsto no Código de Justiça Militar, o que pode resultar numa pena entre um e quatro anos de prisão.

A carta de Faria Menezes surge como resposta às perguntas da procuradora do Departamento de Investigação e Ação penal (DIAP) de Lisboa, Cândida Vilar.

No documento, o general refere que a decisão de ordenar a paragem da “Prova Zero” foi tomada no domingo, dia em que foi declarada a morte de Hugo Abreu, e depois de se ter reunido com o comandante do Regimento dos Comandos, o coronel Dores Moreira, e o diretor da Prova Zero, o tenente-coronel Maia. Faria Menezes sublinha que os pareceres dos presentes foram “consensuais”.

Nesse mesmo domingo, 22 instruendos tinham sido assistidos em simultâneo na tenda da enfermaria dos Comandos.

Ainda assim, a prova continuou no dia seguinte, segunda-feira, com os instruendos que estavam aptos.

Na carta, Faria Menezes fala sobre as diligências tomadas no domingo, mas não explica o que aconteceu na manhã de segunda-feira e por que é que a ordem não foi cumprida.

No âmbito deste processo, cinco oficiais e dois sargentos estão já indiciados pelo Ministério Público por crimes de abuso de autoridade e ofensa à integridade física.

Hugo Abreu e Dylan Araújo da Silva morreram na sequência de exercícios dos Comandos em Alcochete, em setembro do ano passado.