Foi aprovado pelo Vaticano o milagre que vai permitir a canonização de Francisco e Jacinta Marto, dois dos três pastorinhos de Fátima.

O anúncio foi feito durante um missa celebrada na Igreja de Santo António dos Portugueses, no fim de semana, pelo monsenhor Agostinho Borges, reitor do Instituto Português de S. Antonio, em Roma. A informação foi, entretanto, replicada pelo padre Francisco Mendes no jornal Notícias de Setúbal.

Francisco Mendes escreve que milagre está aprovado e diz respeito a uma criança brasileira, não sendo conhecidos outros pormenores. A confirmação “deverá sair nos próximos dias”.

O padre Francisco Mendes acrescenta que com o anúncio ficou “no ar” a sensação de que a canonização poderia “acontecer já a 12 ou a 13 de maio, ou pelo menos ao longo deste ano”.

A confirmar-se a data apontada para a canonização, a mesma coincidirá com o centenário das aparições e com a visita do Papa Francisco a Portugal.