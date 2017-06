A circulação na linha Azul do Metro de Lisboa esteve interrompida durante duas horas e meia, esta manhã.

O incidente ocorreu às 08:50 no sentido Parque-Marquês de Pombal e levou ao encerramento da Linha Azul, que faz a ligação entre a Reboleira e Santa Apolónia.

A linha foi interrompida devido a um "incidente com um passageiro", segundo a informação disponível no site do Metropolitano da capital. O incidente ocorreu na estação do Parque.

Não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada".

Uma passageira relatou à TVI24 que lhe foi pedido para abandonar a estação de Alfornelos, porque a mesma iria ser encerrada, tal como toda a linha.

A circulação acabou por ser retomada às 11:18, mas “"ainda se sentem pequenas perturbações”.