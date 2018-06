A estação de Metro do Aeroporto vai encerrar na terça-feira por causa de trabalhos de manutenção na paragem seguinte, Encarnação, que está fechada desde sábado passado, revelou o Metropolitano de Lisboa.

Em comunicado, a empresa explica que o encerramento temporário da estação do Aeroporto - uma das mais movimentadas por ser um terminal de ligação ao aeroporto Humberto Delgado - durará entre as 20:00 de terça-feira, dia 12, e as 06:30 de sexta-feira, dia 15.

"Este encerramento temporário destina-se a facilitar a remoção e o transporte de entulhos, resultantes dos trabalhos em curso na estação Encarnação, no âmbito das inspeções técnicas realizadas", refere o Metropolitano de Lisboa.

A estação Encarnação ficará encerrada "previsivelmente até ao dia 19 de junho",

Assim, por causa do encerramento das duas estações, a circulação na linha vermelha do metropolitano será feita entre Moscavide e São Sebastião.

Durante o encerramento temporário, serão disponibilizados serviços de autocarros da Carris de ligação do Aeroporto a Moscavide e Entrecampos, e Aerobus.