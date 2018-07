As temperaturas estão abaixo do que é normal para eesta época do ano e assim se vão manter no início desta semana, a primeira do mês de julho.

O cenário será de grande nebulosidade e de chuva, pelo menos até meio da semana, segundo informa o The Weather Cannel.

Para esta segunda-feira, o céu vai estar geralmente muito nublado em todo o território continental e haverá aguaceiros, em especial no Norte e no interior do país, por vezes fortes nestas regiões.

Para quem está no Algarve, as notícias também não são as melhores pois são esperados aguaceiros a partir do início da tarde e até terça-feira.

No litoral norte os aguaceiros deverão manter-se ainda depois de terça-feira.

As temperaturas máximas vão estar entre os 26 graus em Beja e os 20 graus no Porto. Já as mínimas, deverão ficar entre os 12 graus em Vila Real e os 15 graus em Lisboa e no Porto.

Para os arquipélagos da Madeira e dos Açores não está prevista a ocorrência de chuva e as temperaturas vão rondar os 22 graus.