O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira no continente períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada no litoral a sul do Cabo Mondego até ao fim da manhã, diminuindo de intensidade e frequência a partir da tarde e possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até ao início da manhã.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante sul, soprando moderado a forte no litoral oeste a sul do Cabo Mondego até início da manhã e forte com rajadas até 75 quilómetros por hora nas terras altas até meio da tarde e pequena subida de temperatura.

Na Madeira prevê-se períodos de chuva ou aguaceiros, vento moderado de sudoeste, soprando forte com rajadas até 75 quilómetros por hora nas terras altas até meio da tarde e pequena subida da temperatura mínima.

No que diz respeito aos Açores, no grupo ocidental (Corvo e Flores) estão previstos períodos de céu muito nublado com abertas, aguaceiros e vento leste bonançoso, rodando para sudoeste.

No grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa) prevê-se períodos de céu muito nublado, aguaceiros e vento fraco a bonançoso do quadrante sul.

Para o grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) a previsão aponta para céu geralmente muito nublado, períodos de chuva e vento fraco tornando-se moderado a fresco, temporariamente forte com rajadas até 80 quilómetros por hora em Santa Maria durante a tarde.

Quanto às temperaturas, em Lisboa vão variar entre 13 e 16 graus celsius, no Porto entre 09 e 16, em Vila Real entre 05 e 09, em Viseu entre 06 e 12, em Bragança entre 02 e 08, na Guarda entre 04 e 07, em Coimbra entre 12 e 16, em Castelo Branco entre 06 e 10, em Santarém entre 12 e 17, em Évora entre 09 e 16, em Beja entre 11 e 16, em Faro entre 13 e 20, no Funchal entre 16 e 21, em Ponta Delgada entre 06 e 15, na Horta entre 08 e 15 e em Santa Cruz das Flores entre 11 e 14.

Cinco barras do continente e Açores fechadas

Cinco barras do continente e dos Açores estão fechadas à navegação e três estão condicionadas devido à previsão de agitação marítima forte.

Segundo a Marinha, as barras do Alvor, Albufeira, Tavira, Vila Real de Santo António, no continente, e a do Corvo, nos Açores, estão fechadas a toda a navegação por causa da agitação marítima forte, prevendo-se ondas que podem chegar aos 04 metros.

A barra da Póvoa de Varzim está condicionada a embarcações com calado superior a dois metros e em Vila do Conde as embarcações devem navegar apenas duas horas antes e depois da preia-mar.

Em São Martinho do Porto, a barra está condicionada devido a assoreamento, pelo que a navegação deve ser feita com cautela e a barra praticada apenas na preia-mar.

O IPMA prevê ainda, na costa ocidental, ondas com 2,5 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2,5 metros.