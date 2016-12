Três barras do continente estão esta quinta-feira fechadas à navegação e cinco estão condicionadas devido à previsão de agitação marítima forte, de acordo com informação disponível na página da Marinha na Internet.

Segundo a Marinha, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora e Esposende estão fechadas a toda a navegação devido à previsão de agitação marítima forte.

A barra da Póvoa de Varzim está condicionada a embarcações com calado superior a dois metros e em Vila do Conde as embarcações devem navegar apenas duas horas antes e depois da preia-mar.

A Marinha indica também que as barras marítimas de Aveiro e da Figueira da Foz estão condicionadas a embarcações com comprimento inferior a 11 e 35 metros, respetivamente.

Em São Martinho do Porto, a barra está condicionada devido a assoreamento, pelo que a navegação deve ser feita com cautela e a barra praticada apenas na preia-mar.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira na costa ocidental ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros e na costa sul ondas de sudoeste inferiores a um metro.

Quanto ao estado do tempo, o instituto prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado nas regiões Norte e Centro até ao final da tarde, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho e Douro Litoral até ao meio da tarde.

A previsão aponta ainda para vento em geral fraco predominando de nordeste, soprando por vezes moderado nas terras altas do Centro e Sul, formação de geada nas regiões do interior neblina ou nevoeiro matinal, em especial nas regiões do interior e pequena subida de temperatura.

Em Lisboa as temperaturas vão variar entre 8 e 16 graus Celsius, no Porto entre 8 e 17, em Vila Real entre 5 e 13, em Viseu entre 5 e 15, em Bragança entre 1 e 12, na Guarda entre 3 e 12, em Coimbra entre 06 e 16, em Castelo Branco entre 5 e 15, em Santarém entre 5 e 17, em Évora entre 4 e 17, em Beja entre 5 e 16 e em Faro entre 9 e 19.