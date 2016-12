O Serviço Nacional de Saúde quer contratar 349 médicos, para ocuparem com urgência vagas de norte a sul do país. Os interessados têm até 2 de janeiro para se candidatarem.

A candidatura é feita online, através do site da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

No aviso de abertura do concurso, publicado na segunda-feira, em Diário da República, constam todas as especialidades em falta e as respetivas unidades hospitalares.

Por ser uma contratação "urgente”, a ACSS adianta que "não haverá lugar à audiência dos interessados".

Dos 349 lugares a concurso, 46 destinam-se ao Centro Hospitalar do Algarve, que integra os hospitais de Faro, Portimão e Lagos. Medicina Interna (sete), Pediatria Média (seis) e Anestesiologia (cinco) são as três especialidades mais requisitadas para estas unidades.

Recorde-se que, na semana passada, a falta de médicos esteve na origem do pedido de demissão apresentado por cinco responsáveis do Centro Hospitalar do Algarve.

Em Lisboa, foram abertas 21 vagas para o Centro Hospitalar Lisboa Norte, que integra os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente. Já o Amadora-Sintra, cujo caos nas urgências tem sido noticiado nos últimos tempos, abriu 18 vagas, cinco para Medicina Interna.

Destaque ainda para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, com a abertura de 14 vagas.

No que respeita às especialidades, Medicina Interna é a que tem mais vagas a concurso (49). Seguem-se Pediatria Médica (41), Anestesiologia (27), Psiquiatria (22, sendo quatro para Psiquiatria da Infância e da Adolescência), Ginecologia/Obstetrícia (17) e Cirurgia Geral (16).