Uma das utentes do lar de Alijó que terá sido violada falou à reportagem da TVI. Confirmou que na instituição todos sabiam o que tinha acontecido, incluindo a nova coordenadora.

A TVI tentou ouvir a nova coordenadora do lar, que supostamente terá sabido das violações, mas a mesma recusou-se a prestar quaisquer esclarecimentos.

A mulher vive agora com uma tia, que não hesita em dizer que a sobrinha foi abandonada, “como um animal, à porta de casa”, sem que a família fosse avisada.

Lei da rolha

Os utentes do lar de Alijó, no distrito transmontano de Vila Real, estarão a ser pressionados para não falarem sobre os maus tratos já denunciados em anterior reportagem da TVI. Mesmo quando venham a ser ouvidos durante a investigação que está em curso, sob a alçada do Ministério Público.

Um dos utentes, com maior autonomia, confirmou mesmo que, logo após a emissão a reportagem, terá sido pressionado para desmentir o que tinha dito.

A TVI tentou ouvir a direção do lar sobre toda a situação existente, mas os seus dirigentes recusaram-se a dar qualquer entrevista. Referiram apenas, através de um comunicado, que a instituição se encontra a colaborar com a investigação do Ministério Público.